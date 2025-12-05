Giunto alla 59ª edizione, il Rapporto Censis interpreta i principali processi socio-economici contemporanei. Le Considerazioni generali introducono il Rapporto tracciando il profilo di un Paese che ha saputo porsi faccia a faccia con il presente, rimodulando attese e desideri. Nella seconda parte, La società italiana al 2025, si affrontano i fenomeni più significativi emersi nel corso dell’anno e le incognite più rilevanti. Si descrive l’età selvaggia, del ferro e del fuoco, in cui ci siamo inoltrati; la deriva del Grande Debito, che inaugura il secolo delle società post-welfare; il lungo autunno industriale, che rischia di diventare il gelido inverno della deindustrializzazione; la febbre del ceto medio e l’arte arrangiatoria degli italiani; la vertigine e la speranza di un popolo che, con i barbari alle porte, non prende alloggio al “Grand Hotel Abisso”, non si abbandona alla profezia dell’apocalisse e sceglie il piacere. Nella terza e quarta parte si presentano le analisi settoriali: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il sistema di welfare e la sanità, il territorio e le reti, i soggetti economici dello sviluppo, i media e la comunicazione, la sicurezza e la cittadinanza.

