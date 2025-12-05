Contenuti associati

Comunicato Stampa

Un Paese che ha saputo porsi faccia a faccia con il presente

Comunicazione Economia Formazione Governo pubblico Lavoro Sicurezza e cittadinanza Territorio e reti Welfare e salute
05 Dicembre 2025
Scopri di più
Comunicato Stampa

L’Italia nell’età selvaggia

Comunicazione Economia Formazione Governo pubblico Lavoro Sicurezza e cittadinanza Territorio e reti Welfare e salute
05 Dicembre 2025
Scopri di più
Comunicato Stampa

Il capitolo «Processi formativi» del 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2025

Formazione
05 Dicembre 2025
Scopri di più
Comunicato Stampa

Il capitolo «Lavoro, professionalità, rappresentanze» del 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2025

Lavoro
05 Dicembre 2025
Scopri di più
Comunicato Stampa

Il capitolo «Il sistema di welfare» del 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2025

Welfare e salute
05 Dicembre 2025
Scopri di più
Comunicato Stampa

Il capitolo «Territorio e reti» del 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2025

Territorio e reti
05 Dicembre 2025
Scopri di più
Comunicato Stampa

Il capitolo «I soggetti economici dello sviluppo» del 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2025

Economia
05 Dicembre 2025
Scopri di più
Comunicato Stampa

Il capitolo «Comunicazione e media» del 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2025

Comunicazione
05 Dicembre 2025
Scopri di più
Comunicato Stampa

Il capitolo «Sicurezza e cittadinanza» del 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2025

Sicurezza e cittadinanza
05 Dicembre 2025
Scopri di più